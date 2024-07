Cna | Ci preoccupa il quarto calo consecutivo del clima di fiducia delle imprese registrato dall’Istat

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 luglio 2024) ROMA – “Ildeldicima non ci sorprende. Rispecchia le opinioni dei nostri associati con i quali siamo quotidianamente in contatto”. Lo si legge in un comunicato della Cna. “Le incertezze – continua la nota – legate al quadro geopolitico a livello internazionale e la mancata reale ripartenza dei consumi interni non danno gli stimoli giusti a livello di sistema. Al Sud, ad aggravare il ‘sentiment’ imprenditoriale, si aggiunge l’insufficienzarisorse stanziate per il credito d’imposta a favorelocalizzate nella Zes unica per promuovere gli investimenti”.