Cavalcavia demolito il primo tratto Una ’supergru’ nel maxi-cantiere

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sono bastati pochi giorni di lavoro per portare a termine la demolizione deldiche per quasi un secolo ha rappresentato il punto di transito obbligato tra la direttrice della via Porrettana e il centro di Casalecchio. In poco meno di due settimane ha fatto passi importanti nella direzione di connettere il tracciato di Nuova Porrettana che dalla galleria già realizzata nel lato sud porterà l’arteria all’allacciamento all’asse attrezzato e al sistema autostradale e tangenziale. Da ieri mattina una ‘supergru’ affianca le maestranze nello spostamento dei mastodontici manufatti in cemento armato che costituiscono la struttura portante del lungo ponte.