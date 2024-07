Cane precipita dal sesto piano e muore | choc al Pilastro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ha visto quel cagnolino camminare a decine di metri dal suolo, lungo la balaustra del balcone aldel palazzo. E ha subito tentato di avvertire la proprietaria, perché lo togliesse da quella situazione di pericolo. Ma a nulla sono valsi gli sforzi dei cittadini del, che l’altra mattina hanno visto alla finere la bestiola, di piccola taglia, da uno dei palazzoni di via Salgari. Una scena terribile. La proprietaria, che avrebbe altri due cani, è arrivata qualche minuto dopo nella strada, quando già sul posto erano intervenuti anche gli agenti della polizia locale, con il cagnolino ancora vivo, ma in condizioni gravissime. E non sono mancate le tensioni con un’altra vicina di casa, che accorsa in via Salgari, l’ha accusata di non occuparsi dei suoi cani adeguatamente.