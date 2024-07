Boom di biglietti per il Cabaret | Orgogliosi e molto entusiasti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Volano le prevendite per la 39 edizione di ’, amoremio!’ che si terrà il 2 e 3 agosto alla Terrazza sul mare con un parterre di ospiti che evidentemente piace al pubblico della comicità. Il dato rilevato ieri alla chiusura della biglietteria dell’ufficio Cultura evidenzia 364 abbonamenti, numero che supera quello finale di tutte le edizioni più recenti del festival di Grottammare fino al 2018 e ad un soffio dal 2017 (chiuso a 374 abbonamenti). È buono anche l’andamento delle prevendite delle singole serate (a ieri 104 per il 2 agosto e 166 per il 3 agosto, che ha già sorpassato le vendite complessive dello scorso anno relativamente alla serata finale). "Siamodel crescente entusiasmo verso il nostro Festival ‘Amoremio’ – dichiarano l’assessore Lorenzo Rossi e la consigliera delegata Rossella Moscardelli –.