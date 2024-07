Berrettini-Gaston ATP Kitzbuehel 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Matteovuole sfruttare al meglio la parentesi sulla terra rossa europea dopo Wimbledon e prima del cemento americano per continuare a vincere partite e risalire di conseguenza il ranking mondiale. Il romano, reduce da una bella vittoria odierna in semifinale per 6-4 6-4 sul tedesco Yannick Hanfmann, affronterà domani Hugonella finale dell’ATP 250 di. Nel suo percorso verso l’ultimo atto del torneo austriaco, il tennista azzurro ha concesso le briciole agli avversari vincendo sempre per due set a zero (con un bilancio di 5-0 nei tie-break) nei quattro match disputati. Nessun precedente tra, con il francese che ha avuto il merito di eliminare nei primi turni dopo dure battaglie Altmaier ed il n.1 del seeding Baez.