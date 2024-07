Annamaria Bernardini De Pace | Spesso i figli sono ingrati non lasciate soldi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le parole della celebre avvocata civilista, specializzato in diritto di famigliaDe, figura di riferimento nel mondo dei diritti civili e del diritto della famiglia, ha parlato in una lunga intervista a Corriere della Sera. L’avvocata è stata interpellata sulla vicenda di i Reinhold Messner, che festeggerà il compleanno senza ie che ha detto: «Uno dei miei errori più grandi è stato lasciare loro la maggior parte del mio patrimonio prima della mia morte». LaDespiega come sia meglio evitare le donazioni di denaro ai: «perché o la fai uguale a tutti io in fase di successione e apertura del testamento succede un casino. E perché i, se gli dai tutto prima di morire, poi se ne fregano di te e non ti assistono. Non è che tutti imeravigliosi. Come non lotutti i genitori».