Ancona per l’attacco spunta Tenkorang Si tratta per Gatto ma i costi sono ancora alti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) E’ Jamesil nuovo nome perdell’: il centravanti italo-ghanese classe 2000, in forza al Livorno nella seconda parte della scorsa stagione, è molto più che una semplice suggestione. Punta centrale forte fisicamente (186 centimetri) e che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di seconda punta, dall’alto dei suoi 24 annipuò vantare una certa esperienza in Serie D. A 18 anni esordisce in quarta serie con la formazione laziale del Lanusei, per poi trasferirsi al Paliano. Nel 2021 l’approdo nelle Marche, dove veste nell’ordine le maglie di Porto Sant’Elpidio, Montegiorgio e Fano, prima di trasferirsi alla formazione labronica nello scorso gennaio.