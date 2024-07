Voto delle Province Barone | Bene la proposta di legge della Lega

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il ritorno allecome enti di primo livello, con tutte le funzioni e con presidente e consiglieri eletti dal popolo sovrano e non concordati a tavolino su un divano o dinanzi qualche caminetto, deve essere una priorità perché non se ne può più di mezzi enti che continuano a spendere senza però garantire adeguati servizi ai cittadini. Laè da sempre portabandiera di questa battaglia politica per il territorio e ladipresentata alla Camera dei Deputati, primo firmatario Alberto Stefani, va in questa direzione”: A dirlo è Luigi, responsabile nazionale Coesione Territoriale e ZesSalvini Premier.