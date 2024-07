Venezia cadavere nelle acque del Lido | è di una giovane donna Ignota l’identità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Tragica scoperta nella tarda serata di ieri: su allarme di alcuni ragazzi in barca, i vigili del fuoco dihanno recuperato il corpo di una, presumibilmente dietà,del. Sul posto sono presto arrivati i sommozzatori, le forze dell’ordine e i sanitari del Suem 118; tuttavia, non hanno potuto che constatare il decesso della vittima. L’obiettivo è innanzitutto quello di risalire al, in quanto lanon aveva con sé i documenti.