Un concerto di musica improvvisata E il pubblico diventa protagonista

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dentro la bellezza di un museo e di una mostra da non perdere, fuori la forza coinvolgente della. E tutto questo al calar del sole, per rendere più suggestiva l’atmosfera ai piedi di un monumento dell’archeologia industriale. Benvenuti al Museo del Tessuto dove stasera, nello spazio antistante del polo Campolmi (alle 21.30), si accenderanno i riflettori sull’ultimo appuntamento di "Tealive Jam Session", undisotto forma di jam session, volto al coinvolgimento di più musicisti possibili. Una banda residente formata da quattro musicisti professionisti eseguirà esclusivamentee si alternerà con altri musicisti del, per creare un’esperienza collaborativa e spontanea senza scaletta né spartiti predefiniti in un gioco di interazione continua. L’evento è inserito nella rassegna "Prato Estate 2024", promossa dal Comune.