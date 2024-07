Traffico Roma del 25-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione aNord sulla Flaminiarallentato dal raccordo al bivio di Tor di Quinto sulla Salaria troviamo altri rallentamenti pertra la Spa del Bivio per la tangenziale est e sul tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo rallentamenti tra l’uscita di Tor Cervara ingresso con la tangenziale a proposito della tangenziale per lavori è chiusa da viale Castrense a Largo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni per ilnella zona di Piazza Lodi e via limitrofe in via Cristoforo Colomborallentato via Pontinia viale dell’Umanesimo direzione Eur Sulla via Ostiense code pertra il raccordo è lo svincolo per via di Decima direzione centro su Grande Raccordo Anulare carreggiata interna coda tra le uscite Casilina è Appia E comunque per i dettagli di ...