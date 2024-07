Sequestrato campeggio a Bova Marina 105 case abusive in area archeologica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 luglio 2024) AGI - Vacanza interrotta dalle forze dell'ordine per i campeggianti aospiti del camping "La Perla jonica" oggetto di sequestro in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Reggio Calabria. I Carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza hanno apposto i sigilli a 105 abitazioni prefabbricatecostruite oltre trent'anni fa a, nel basso Jonio reggino, in un luogo sottoposto a vincoli archeologici e di interesse comunitario. L'su cui era stato realizzata la "Perla Jonica", originariamente doveva soltanto essere adibita a zona per campeggiare, mentre nel tempo, sono state realizzate abitazioni prefabbricate, alcune addirittura vendute, molte altre, invece, destinate a essere affittate durante l' estate.