Saluti romani razzismo e omofobia in classe | nei guai prof di Liceo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Scandalo nel quartiere Tuscolano, a Roma, dove unessore didell’Istituto superiore Pirelli, in via Assisi, è stato fotografato mentre faceva il saluto romano insieme agli studenti. Inil docente avrebbe anche indugiato nel mimare atti sessuali.Leggi anche: Torino, giornalista Andrea Joly della Stampa aggredito da militanti di estrema destra La dirigente dell’istituto “Pirelli”, Cinzia De Palo, riporta che il docente di Storia e Filosofia, P.G. avrebbe avuto «gli atteggiamenti fascisti, gli episodi discriminatori nei confronti di alcuni alunni e i comportamenti inappropriati». Anche C.C., che era andata «dalla coordinatrice di, dalla referente del plesso, dalla vicepreside conferma che “in tanti sapevano”. E racconta: «Quando ci sono andata mi ha detto che era vietato fare foto e video ine, di fatto, non ha preso provvedimenti».