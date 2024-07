Pagamento Pensioni agosto 2024 | calendario e aumenti in arrivo per rimborso Irpef?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il mese diporta con sé importanti novità per i pensionati italiani, sia in termini di date diche di possibilidovuti ai rimborsi. Ecco tutte le informazioni essenziali suldelledi: date diINPS Ildellediinizierà giovedì 1°, primo giorno bancabile del mese. Questa data vale sia per i pagamenti presso Poste Italiane che presso gli istituti bancari. Per coloro che ritirano la pensione in contanti presso gli uffici postali, è previsto unscaglionato in base all’iniziale del cognome.