Ostia recintano e pavimentano un’area verde pubblica | arrestata 66enne

25 luglio 2024 – Nel corso dei controlli a contrasto del degrado urbano, una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha arrestato aduna donna di 66 anni. Gli agenti del X Gruppo Mare, intervenuti in viale Mediterraneo, altezza via della Fusoliera, hanno fermato una coppia che aveva occupato abusivamentedemaniale, delimitando la zona con pali metallici e avviando un'opera di pavimentazione senza alcuna autorizzazione. Durante le procedure di identificazione, laha tentato di aggredire gli agenti per sottrarsi ai controlli ed è stataper resistenza a Pubblico Ufficiale. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.