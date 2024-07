Olimpiadi dopo Sinner arriva anche il forfait di Rune | Questo è il momento di seguire i consigli medici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Alla vigilia delle, il tennis sta già andando in tendenza. Ma solo per notizie negative:ildi Jannika causa di una tonsillite,quello del danese Holger. Il numero 16 al mondo ha annunciato sui social di dover rimanere a riposo a causa di alcuni dolori al polso. Fastidi che si è portato dietro durante l’intera stagione. “Mi dispiace davvero di non poter partecipare alle. È qualcosa a cui non vedevo l’ora di giocare e di farne parte. Ho giocato con dolori al polso sia durante la stagione su terra che su erba, quindi ora devo prendere sul serio le raccomandazioni mediche. Seguirò leda casa e tiferò per tutti gli atleti danesi e spero e credo che potremo portare a casa tante medaglie da Parigi. Forza Danimarca!”.