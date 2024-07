Motociclismo A Villa Strada di Cingoli torna il Moto Incontro Strada Libera per il 4 agosto

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il ritrovo alle 8 presso gli impianti sportivi di Largo Nello Fabrizi, per partire alle 11.30 per il classico giro turistico nelle bellezze del Comune di, 25 luglio 2024 –diil”. Domenica 4, infatti, si svolgerà ilraduno organizzato da alcuni appassionatistradesi diciclette, in collaborazione con “4WheelsPassion.com” e con la Polisportiva Victoria all’interno delle Olimpiadi dei Bar dall’1 al 4. Si tratta della dodicesima edizione. Si partirà dalla zona degli impianti sportivi di Largo Nello Fabrizi per il classico giro intorno al Comune di, tra il Centro Storico e le bellezze del Lago di Castreccioni. Il ritrovo, inoltre. è fissato alle ore 8, con la benedizione delciclista alle 11 e la partenza del giro turistico alle 11.30.