Minori non accompagnati Il Sap | Servizi inadeguati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ancora un nodo che riguarda la gestione deinon. A sollevare il caso è il Sap (Sindacato autonomo di polizia), che parla delle difficoltà nel relazionarsi con il Pronto intervento sociale: "Lunedì un minore si è presentato presso la Questura e, come sempre, è stato immediatamente allertato ilo del Comune – racconta Tonino Guglielmi, segretario provinciale –. Il Pris, però, ha comunicato che prima delle otto di mattina non sarebbe potuto intervenire. A fronte di questa situazione, il minore è stato invitato a trascorrere la notte sotto la responsabilità del personale ino, con tutti i rischi che comporta". Innanzitutto per "la sicurezza del minore", ma anche perché espone "i colleghi a una responsabilità enorme".