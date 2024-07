Mattarella al Villaggio Olimpico la denuncia del sindacato | La Rai non ha potuto fare le riprese

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 25 luglio 2024) Parigi, 25 luglio 2024 – “Le Olimpiadi cominciano male per il giornalismo. Oggi è stato impedito alla Rai di effettuare ledell’incontro del presidente della Repubblica con gli atleti italiani, all’interno del. Un divieto imposto come conseguenza degli accordi con Discovery per la gestione esclusiva delle immagini. Come è possibile che si possa vietare al servizio pubblico di documentare l’attività istituzionale del presidente della Repubblica? Democrazia e giornalismo – i temi toccati ieri da– mal si conciliano con le limitazioni all’informazione posti da diritti ed esclusive”. Vigilia delle Olimpiadi:vola a Parigi con a bordo Tamberi Sbardella (FdI): “chiarezza” “Oggi Usigraiun episodio che, se fosse confermato, sarebbe quanto mai grave e preoccupante sul piano del rispetto del diritto di cronaca e di informazione.