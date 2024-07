Ladri di biciclette scatenati In città decine di furti ogni giorno Le elettriche tra le prede preferite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Non se ne salva una. Dallevintage a quelle per girare in. Dalle mountain bike a alle bicipassando per i monopattini.a Rimini è una strage, condidi bici. Ma pochi, pochissimi fanno denuncia, ben sapendo che è un’impresa quasi disperata ritrovare la propria bici. Da gennaio le denunce per furto pervenute alle forze dell’ordine sono state un centinaio. È la punta di un iceberg, perché le bici rubate insono molte di più. Secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi – che due anni fa aveva presentato un’interrogazione invocando misure per contenere i– a Rimini "vengono rubate 3mila bici l’anno". Per questo il consigliere, da tempo, si batte affinché siano presidiate con più telecamere le principali aree di sosta per le bici, e vengano installate più rastrelliere.