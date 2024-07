Il tabellone di Musetti alle Olimpiadi | non c’è un turno facile poi Zverev all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo la rinuncia di Jannik Sinner, la miglior carta azzurra nel torneo maschile delledi Parigi 2024 è sicuramente Lorenzo. Il tennista toscano è indicato come la testa di serie numero 11 e raggiungerà la capitale francese solo nei prossimi giorni, visto che attualmente è impegnato nel torneo di Umago, dove oggi disputerà i quarti di finale. Gli ultimi mesi sono stati decisamente positivi per il toscano, che ha raggiunto anche la sua prima semifinale Slam della carriera a Wimbledon.si presenta comunque con ambizioni e con la voglia di regalarsi una bella soddisfazione, ma il cammino sarà decisamente complicato. Infatti Lorenzo farà il suo esordio con il francese Gael Monfils, appena battuto proprio nell’ultimo Roland Garros, ma che potrebbe esaltarsi in un contesto come quello olimpico.