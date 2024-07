Il nuovo ponte sull’Adda tra Paderno e Calusco si farà | al via la progettazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si apre uncapitolo per ildi: avanti tutta con ladella nuova e strategica opera trad’Adda ed’Adda. Questo l’esito di un proficuo tavolo di lavoro tenutosi oggi tra Regione Lombardia – presente l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – RFI, gli enti locali e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in videocollegamento. Dalla riunione è emersa la volontà di portare avanti il percorso didelferroviario e viario di attraversamento dell’Adda, opera indispensabile e prioritaria per la mobilità del territorio, con l’esclusione del San Michele dalla candidatura Unesco. Purtroppo, l’incompatibilità tra la realizzazione delprogetto e la candidatura è la conseguenza delle rigide linee guide dettate dall’Unesco.