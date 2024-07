I DC Studios dovrebbero dare alcune notizie durante il Comic-Con di San Diego nonostante il salto dalla Hall H

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 25 luglio 2024) I DCil-Con di SanilH A causa della pandemia COVID-19 e dello sciopero SAG-AFTRA dello scorso anno, il San-Con si appresta finalmente a ospitare questo fine settimana la sua prima convention regolare in cinque anni. “Sono cautamente ottimista”, afferma il responsabile delle comunicazioni e delle strategie David Glanzer (via Variety). “Abbiamo imparato ad aspettarci sempre l’inaspettato ma, alla fine, cerchiamo di produrre il tipo di spettacolo a cui vogliamo assistere. Penso che sarà un ottimo spettacolo. Finalmente torneremo alla normalità”. “È stata una sfida”, aggiunge. “Sapevamo che se ci fosse stato un qualche tipo di evento catastrofico, saremmo stati in grado di resistere un anno senza convention. Non abbiamo mai pensato che sarebbe durato più di un anno”.