Gf Vip Guenda Goria e Mirko Gancitano sono diventati genitori | l’emozionante video e le prime immagini del piccolo

(Di giovedì 25 luglio 2024). L’ex Vippona del Grande Fratello Vip e il suo fedele compagno ormai da lunghi anni, sirecentemente uniti in matrimonio. Il 16 Maggio di quest’anno infatti la coppia si è detta sì per sempre nella cattedrale del Santissimo Salvatore di Mazara del Vallo, nella splendida cornice della Sicilia, abbracciata dall’affetto delle famiglie e dei rispettivi amici. Le meravigliosehanno subito fatto il giro del web e la sposa in quell’occasione memorabile ha mostrato tutto il suo bellissimo pancione. E proprio pochi istanti fa,ha dato alla luce il suo primo figlio: Noah. Ad annunciare il lieto evento tramite un post su Instagramstati entrambi i neo: Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte.