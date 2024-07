Educazione all’oceano La rete delle scuole blu

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Portare l’oceano sui banchi di scuola per creare una nuova generazione consapevolesfide da affrontare per tutelarlo e per promuovere un utilizzo responsabilerisorse marine. Con questo obiettivo tutti gli istituti scolastici dell’Isola d’Elba - dalle elementari alle superiori – sono entrati a far parte dellaeuropea di Blue Schools avviata dalla Commissione Europea. Si ttta infatti di un’iniziativa, promossa dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco (Unesco-Ioc) nell’ambito dell’Ocean DecadeScienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030)Nazioni Unite e del programma di Ocean Literacy, che mira portare i temi del mare nei programmi scolastici di tutto il mondo.