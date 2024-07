Crollo Scampia | il vescovo Battaglia in visita al Santobono

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) L'arcidi Napoli don Mimmooggi è tornato all'ospedaleper informarsi direttamente del decorso e delle condizioni dei bambini travolti gravemente daldella Vela Celeste di. Nel contempo, anche attraverso i cappellani, si tiene costantemente informato delle condizioni degli altri feriti ricoverati in altre strutture. "Intanto – si apprende da una nota della Curia – continua a pregare per tutti e in particolare per le tre vittime, per i bambini, per le famiglie colpite e per i soccorritori. Si interessa costantemente della situazione di precarietà e di disagio dei tanti sloggiati ma anche di quanti sono rientrati, tenendo costanti contatti con i parroci del territorio e con la Caritas".