Come stanno Patrizia e Mya Crollo Scampia le condizioni delle cuginette di 4 e 7 anni

(Di giovedì 25 luglio 2024), il drammaMya e. Le due piccole, di 4 e 7, in queste orelottando per la vita all’Ospedale Santobono di Napoli. Le due sono tra le vittime del terribile cedimento che ha coinvolto un ballatoio della Vela Celeste di. Le due hanno sempre vissuto insieme, mano per la mano, tra i giochi e ora, purtroppo, anche nella corsia dell’ospedale. Le loro, fanno sapere gli ultimi bollettini medici, sarebbero molto gravi. Le due sono precipitate mentre strano innocentemente giocando sul ballatoio e hanno riportato dei grossi traumi a testa, braccia e gambe. >> “È il corpo di una donna”. La terribile scoperta in mare: è la seconda vittima in pochi giorni Alcune fonti fanno sapere che qualcuno si sta già preparando al peggio. I medicifacendo di tutto per tenerle in vita.