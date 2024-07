Cassano d’Adda dopo gli allontanamenti dal traversino scattano le multe da 500 euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Cssano(Milano) 25 luglio 2024 –glicome forma di avviso, fioccano le sanzioni per chi staziona aldid 'Adda.da 500per 12 cittadini nei controlli effettuati nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 luglio, alin ottemperanza dell'ordinanza del sindaco che vieta lo stazionamento su i due manufatti idraulici scolmatori delle acque del fiume. Da sempre considerate spiagge in riva al canale Muzza dove nel periodo estivo fanno capolino anche famiglie che giungono anche da Milano, i due traversini cassanesi sono tornati a essere considerati per ciò che in realtà sono: scolmatori per l’acqua del fiume durante le piene con divieto di stazionamento.