Autotrasporto bonus gasolio | istituito codice tributo per compensazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Agenzia delle Entrate hailper l’utilizzo indel credito d’imposta sulacquistato nel mese di Luglio 2022 Confartigianato Trasporti informa che, con la risoluzione n. 41/E del 24 luglio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha finalmenteilper l’utilizzo incon il modello F24, del credito d’imposta sulacquistato nel mese di Luglio 2022 dalle imprese dimerci conto terzi per i veicoli euro 5 o superiori. Ilè il seguente: “7060” denominato “credito d’imposta per l’acquisto dela favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.