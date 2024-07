Alluvione Mangialardi a giudizio | Dimostrerò la mia innocenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Senigallia (Ancona), 25 luglio 2024 – "Proverò la mia”. A ventiquattro ore dal rinvio aper l’ex sindaco di Senigallia Maurizio(inondazione colposa), l’unico reato che non si è prescritto nel tira e molla giudiziario che riguarda l’del 3 maggio 2014. “Mi aspettavo questa decisione da parte della Procura aquilana, quindi non cambia nulla rispetto a quanto sostenuto in questi ultimi dieci anni – spiega il capogruppo regionale Pd –. D’altra parte, la celebrazione del processo rappresenta una soluzione quasi fisiologica dopo che per oltre un decennio sono stati sperperati milioni di euro di denaro pubblico solo per vedere i capi d’accusa decadere uno dopo l’altro, a dimostrazione della fragilità del quadro accusatorio mosso nei miei confronti dalla Procura di Ancona.