Alessia e Lino | il loro rapporto un mese dopo e che fine ha fatto Maika

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 25 luglio 2024)dai (due!) falò di confronto di Temptation Island sono usciti entrambe le volte da single e anche a distanza di uni due non sono tornati insieme. “Penso che non tornerò più con lui, ho altre esigenze, merito un uomo che mi ami come io so amare“, ha dichiarato lei., le parole di lei un“Il rientro è stato brutto perché ero abituata a vederlo ed a sentirlo tutti i giorni. Mi è mancato. Dal programma sono uscita distrutta mentalmente. Io eci siamo sentiti, ma ci sono stati solo litigi. Lui non ha mai ammesso i suoi sbagli. Ci sono rimasta malissimo e tutt’ora sto male, piango ogni puntata che vedo. Quella persona l’ho amata tanto e la amo ancora, ma non so che effetto può fare vederlo. Non lo vedo da quando abbiamoil falò. Sto cercando di andare avanti. Lo odio ma mi manca, un mix di emozioni. Sono arrabbiata e delusa”.