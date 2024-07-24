Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 19:45 (Di mercoledì 24 luglio 2024) Viabilità 24 LUGLIO 2024 ORE 19.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 FIRENZE Roma PER INFORMARE DELLA FINE DELLE CODE NEL TRATTO, TRAFFICO SCORREVOLE SIA IN DIREZIONE FIRENZE CHE VERSO Roma CI SPOSTIAMO A Roma SUL GRA DOVE A CAUSA DI UN NUOVO INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO, ALTRE CODE EPR TRAFFICO LE TROVIAMO ANCHE TRA CASSIA BIS E SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E APPIA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 19:15 - DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORTE E PERCORRERE LA VIABILITÀ ORDINARIA CON RIENTRO IN AUTOSTRADA AD ORVIETO PRESTARE ATTENZIONE AD UN ALTRO INCIDENTE, QUESTO VERSO ROMA, TRA MAGLIANO E PONZANO AL KM 514 CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRA RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, DA NOMENTE E LA RUSTICA E TRA APPIA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E APPIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 18:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA PER LE CODE TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE DI FIRENZE A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 476 IN CUI SONO RIMASTE COINVOLTE UN CAMION E 5 VETTIURE. SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORTE E PERCORRERE LA VIABILITÀ ORDINARIA CON RIENTRO IN AUTOSTRADA AD ORVIETO PRESTARE ATTENZIONE AD UN ALTRO INCIDENTE, QUESTO VERSO ROMA, TRA MAGLIANO E PONZANO AL KM 514 CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRA RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, DA NOMENTE E LA RUSTICA E TRA APPIA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E APPIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 18:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 17. ALTRE CODE PER INCIDENTE INTERESSANO LA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E GIARDINO DI ROMA VERSO OSTIA MENTRE PER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CAMPO VERDE IN DIREZIONE DI LATINA RESTA ANCORA SOSPESO IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLE FL6 ROMA CASSINO ED FL4 ROMA VELLETRI/ALBANO/FRASCATI IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A CAPANNELLE. romadailynews
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