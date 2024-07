Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)24 LUGLIOORE 19.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 FIRENZEPER INFORMARE DELLA FINE DELLE CODE NEL TRATTO, TRAFFICO SCORREVOLE SIA IN DIREZIONE FIRENZE CHE VERSOCI SPOSTIAMO ASUL GRA DOVE A CAUSA DI UN NUOVO INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E A24TERAMO, ALTRE CODE EPR TRAFFICO LE TROVIAMO ANCHE TRA CASSIA BIS E SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITEFIUMICINO E APPIA.