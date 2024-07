Ucraina Kuleba apre a Putin | Siamo disposti a negoziare con la Russia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pechino, 24 luglio 2024 – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro, in missione in Cina per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa, ha incontrato oggi il collega cinese Wang Yi a Guangzhou, importante centro produttivo e commerciale nel sud del Paese, per discutere i possibili percorsi per porre fine alla guerra e del possibile ruolo della Cina nel raggiungere una pace sostenibile. Lo ha riferito il ministero degli Esteri ucraino. Orrore a Kiev, missili russi contro l’ospedale pediatrico: “E’ come Bucha” Secondo Reuters, citata da più media ucraini, l’incontro è durato oltre tre ore. Durante il colloquio il ministro ucraino ha sottolineato la posizione di Kiev su eventuali negoziati con Mosca.