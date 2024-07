Toh dopo il caso Rai ecco che Antonio Scurati arriva con la Serie di M | il Duce a Venezia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non è difficile prevedere che uno degli eventi di punta della prossima Mostra Internazionale del Cinema disarà la proiezione integrale, ovvero gli otto episodi, di M. Il figlio del secolo, che nel 2025 andrà in onda su Sky. Servono 412 minuti e forse il sacrificio di qualche bel film per vederlo tutto. Così in Laguna si prosegue nello sdoganamento delletelevisive, null'altro che cinema geneticamente modificato e dilatato nello spazio e nel tempo; oltre a M, diretto da Joe Wright, regista del bellissimo L'ora più buia, di Espiazione e Cyrano,propone i sette capitoli di Disclaimer di Alfonso Cuarón con molti divi hollywoodiani, Los Anos Nuevos,spagnola in dieci episodi e Families Like Ours in sette puntate. Si preannunciano maratone notturne. Dal 2018, anno di pubblicazione del primo tomo su tre, la saga di M.