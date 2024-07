Tira il freno d’emergenza rompe il vetro e fugge dal treno | Sangue sul vagone il video sui social

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sta circolando in queste ore unsuiche ritrae le scene di una fuga surreale da unRegionale da parte di una donna. Dopo aver infranto un– rimanendo ferita – la viaggiatrice è fuggita via. Rintracciata e denunciata dai Carabinieri. La fuga dalregionale, ilè virale – (ilcorrieredellacitta.com)La notte tra lunedì e martedì, una donna di 51 anni romana, con precedenti, a bordo delregionale n. 23277, linea Cesano – Roma Ostiense, in sosta presso la stazione ferroviaria di Cesano, in attesa di partire in direzione Roma, hato ildi emergenza, nonostante ilfosse fermo, ha infranto ildi una porta di una carrozza, mediante il martello di emergenza, per poi uscire attraverso il buco creato, compiendo un salto per scendere sulla banchina e darsi alla fuga.