Taxi volanti a Milano entro il 2027 | la prima rotta collegherà Malpensa con il centro città

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)avrà i. È questo, almeno, l’obiettivo del protocollo d’intesa per la realizzazione di alcuni vertiportiilfirmato martedì da Lilium – produttore di aeromobili elettrici -, Sea Milan Airports e Skyports Infrastructure. A trasportare i passeggeri, stando all’accordo, saranno i Lilium Jet, prototipo di aeroplano elettrico tedesco. Il servizio punta a coprire le principalità località della Lombardia: lal’aeroporto dicon il cdel capoluogo. “Un fattore abilitante fondamentale per l’intero progetto è la forte partnership con Enac. L’autorità ha recentemente pubblicato un regolamento nazionale completo – il primo del suo genere in Europa – per gli aeromobili VTOL, posizionando l’Italia come leader nell’introduzione della Mobilità Aerea Innovativa in Europa”, si legge dalla nota diffusa dalle società.