Sondaggi politici elettorali oggi 24 luglio 2024 | si allarga il solco tra FdI e Pd

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 luglio 2024)24– Torna adrsi sensibilmente il distacco tra Fratelli d’Italia e il Partito democratico. Se un mese e mezzo fa, alle elezioni europee, i due partiti erano separati da 4,5 punti percentuali,gli ultimistimano che ilsi sia ampliato a oltre 7 punti. Stando alla consueta rilevazione settimanale condotta dall’istituto Swg per il TgLa7, FdI veleggia al 30% (a fronte del 28,7% del recente voto) mentre il Pd cala al 22,8% (rispetto al 24,1% delle europee). In leggera ripresa il Movimento 5 Stelle, all’11,1%. Stabile la Lega all’8,5%. In frenata Forza Italia, che viene data dalo all’8,3%. Alleanza Verdi Sinistra conferma il suo buon momento mantenendosi al 6,9%.