Scampia due bambine in condizioni disperate dopo il crollo alla Vela Celeste

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Le prossime 72 ore saranno decisive per capire la sorte delle due bimbe, che sono arrivate al pronto soccorso in, una in arresto cardiaco". Sono le parole di Daniela Schiavone, direttore medico di presidio dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, sulla situazione delle duedi 7 e 4 anni ricoverate in gravissimeildi un btoio nelladi. Le due bimbe, spiega la dottoressa Schiavone, "sono rimaste schiacciate e hanno riportato un trauma cranico da schiacciamento molto grave, sono arrivate con fratture del cranio diffuse multiple che hanno portato poi a un edema cerebrale. Si è dovuto agire immediatamente in nottata nella sala operatoria di neurochirurgia dove hanno subito gli interventi necessari per decomprimere e assicurare una sopravvivenza. Ora, prima di 72 ore, è impossibile fare una prognosi.