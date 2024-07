Rimini servono rinforzi in difesa Oggi la prima amichevole estiva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) C’è unada sistemare. Dopo aver aggiunto pedine all’attacco e al centrocampo, ilsi concentra sul pacchetto arretrato. Al quale, numeri alla mano, manca ancora più di qualche giocatore per completare la rosa a disposizione di Buscè. Per l’esattezza, due terzini (uno per fascia) e un centrale, viste le partenze di Pietrangeli e Gigli (in pratica i titolari della passata stagione) e il solo arrivo dell’ex Olbia, Bellodi. Queste le priorità di luglio del club di Piazzale del Popolo che, però, non esclude altri movimenti. Soprattutto in attacco, e anche qualche partenza ovviamente, considerando che poi, alla fine, la lista deve essere comunque di 23 giocatori. E se la matematica non è un’opinione, e la rosa attuale deldice già 23, da qui al 31 agosto saranno diversi i giocatori destinati a fare la valigia.