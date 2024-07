Raid di Ladri-Vandali alla Regione | Uffici Distrutti ma Nessun Furto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pescara - Nuovosede dellain via Catullo, dove ihanno seminato distruzione senza portare via nulla. I dipendenti hanno scoperto ieri mattina glidevastati: porte e mobili calciati, carte sparse ovunque e tracce di sangue. Nonostante il caos, sembra che nulla sia stato rubato. Gli intrusi avevano preso di mira i dipartimenti di Agricoltura, Infrastrutture, Trasporti e ARIC. Durante il, isi sono feriti, lasciando tracce di sangue nei locali. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini. Questo episodio segue un simile incidente avvenuto a febbraio nella stessa sede. leggi tutto