Premio letterario Caccurri 2024 il programma completo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tutto ildel, dal 6 al 10 agosto La magia jazz di Danilo Rea e la coppia Formigli-Massini con il teatro civile di Titanic. Tra gli ospiti anche Nicola Gratteri, Don Maurizio Patriciello e Selvaggia Lucarelli. Si contendono il contest di saggistica Alessandro Giuli, Paolo Mieli, Sigfrido Ranucci e Barbara Stefanelli Tutto pronto per la XIII edizione delCaccuri indal 6 al 10 agosto. Come ogni anno intellettuali, giornalisti, scrittori che animano il dibattito culturale italiano approdano in uno dei più suggestivi borghi del Meridione.