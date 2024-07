Pooh rinviato al 28 luglio il concerto a Pratolino | colpa dell’influenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Firenze, 242024 - È statoildeial parco mediceo di. A causa di una forte forma influenzale che ha colpito un componente della band, ildeiprevisto per giovedì 25, al Parco Mediceo di Firenze dinell’ambito del Musart Festival, vienea domenica 28. I biglietti già acquistati per ilrestano validi per la nuova data del. Come precisa l'organizzazione, è comunque possibile chiedere il rimborso del biglietto per chi lo desidera. Per informazioni e rimborsi: friendsandpartners.it e musartfestival.it.