Per l’attacco si punta al bomber Romero Fari accesi anche su Alluci e Boccardi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’Ancona di Gadda, Ancarani e Tamai, subito operativi, fa immediatamente sentire la propria presenza sul calciomercato, mettendosi all’inseguimento di Niccolò, attaccante trentaduenne del Campobasso. Due metri di altezza, di scuola Genoa: per lui 17 presenze, 5 gol e 1 assist nell’ultima parte di stagione in Molise, in precedenza alla Lucchese. Vanta una lunga carriera in serie C, coincisa con alcune annate positive, come quella alla Feralpisalò con 9 reti nel 2015-16 oppure la successiva con 10 reti suddivise tra Feralpisalò e Piacenza. Un attaccante esperto, che ha vestitola maglia di Savona, Pavia, Lamezia, Sudtirol, Juve Stabia e Potenza, e che lo staff dorico starebbe tenendo nella massima considerazione.