Parigi 2024 | convocati tre arbitri italiani per il torneo di calcio

L'Italia non si è qualificata per il torneo di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024, che comunque presenta un po' d'azzurro. Sono stati infatti selezionati per i Giochi tre arbitri italiani. Si tratta di Francesca Di Monte e Paolo Valeri, rispettivamente qualità di assistente arbitrale e video match official, e Massimiliano Irrati, che intraprende il nuovo ruolo di VAR Instructor FIFA. "Le Olimpiadi rappresenta sempre qualcosa di speciale per gli amanti dello sport, dunque è motivo d'orgoglio vedere in campo Di Monte, in Sala VAR Valeri e Irrati nel ruolo di Istruttore FIFA. A loro va uno speciale augurio dai 32mila associati" ha affermato il Presidente dell'AIA Carlo Pacifici.