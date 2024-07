Nuovo stadio Roma comitati per il no denunciano minacce dai tifosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sale la tensione intorno aldella, proprio nel giorno in cui la società giallorossa ha presentato in Campidoglio il progetto dell’impianto di Pietralata incontrando il parere favorevole del sindaco Gualtieri. Ad alzare la voce sono iper il “no”, coloro che si sono opposti in questi mesi al progetto. Il coordinamento dei, che riunisce varie associazioni ma anche singoli cittadini, ha infatti denunciato di aver ricevutodi morte (anche a livello individuale) tramite i canali social del coordinamento. Autori di talisarebbero statidella, ovviamente favorevoli al progetto contro cui isi battono.per il “no”daiSportFace.