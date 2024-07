Nonni e anziani pilastri della società e della famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Domenica 28 luglio si celebra la IV Giornata Mondiale deie degli. Il tema scelto dal Santo Padre per l’edizione di quest’anno “Nella vecchiaia non abbandonarmi”, intende sottolineare come la solitudine sia, purtroppo, l’amara compagnavita di tantiche, spesso, sono vittime dell’odiosa “cultura dello scarto”. Nell’anno di preparazione al Giubileo, che il Santo Padre ha scelto di dedicare alla preghiera, il temaGiornata è tratto dal Salmo 71 (l’invocazione di un anziano che ripercorre la sua storia di amicizia con Dio). La celebrazionegiornata, valorizzando i carismi deie deglie il loro apporto alla vita, vuole favorire l’impegno di ogni comunità nel costruire legami tra le generazioni e nel combattere la solitudine.