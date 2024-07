Nel mondo c’è voglia di pace e di integrazione | è il messaggio lanciato in chiusura del ‘Telesia for Peoples’ 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’abbraccio tra l’ospite d’onore, l’Ambasciatore italiano a Kiev Pier Francesco Zazo, ed il “baby” poliziotto americano “Dj” Daniel, cui è stato dedicato l’evento di quest’anno dopo aver ricevuto dal Comando Generale dell’Arma una tessera onoraria dell’Associazione nazionale dei Carabinieri, insieme ai promotori, fotografa ilfinale della undicesima edizione del “Telesia for Peoples– L’tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica” svoltasi nelle Terme di Telese: “Nelc’èdie di”. Nel suo intervento l’ambasciatore Zazo, “orgogliosamente di origini sannite”, ha ribadito che “la guerra è una brutta realtà”. “Ogni volta che torno in Italia – ha continuato Zazo complimentandosi per la massiccia partecipazione di pubblico – appena arrivo in Italia mi dimentico della guerra.