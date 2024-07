Medico aggredito in condizioni disperate | il fratello arrestato nega

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon avrebbere registrato ancora alcun segnale di miglioramento ledi salute del dottor Carmine Matarazzo, nella giornata di ieri- martedì 23 luglio- trovato agonizzante nel garage di casa con profonde ferite alla testa e al torace.e quindi la sua vita resta seriamente in pericolo. Nella serata i Carabinieri hannoildel 72enne, l’ingegner Giovanni Matarazzo ( di un anno più piccolo) che, tuttavia, difeso dall’avvocato Ennio Napolillo,ogni addebito. Tanto non può bastare per la tesi accusatoria maturata dopo il lungo interrogatorio a cui ieri è stato sottoposto l’uomo: l’aggressione a suon di bastonate sarebbe avvenuta a seguito di una lita familiari per futili motivi e dunque e l’accusa della Procura resta quella di tentato omicidio.