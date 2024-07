L’Italia torna a caccia di materie prime | riparte l’industria mineraria tra nuove opportunità e vecchi problemi ambientali | la mappa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In totale sono 76 le miniere ancora attive in Italia, 22 relative a materiali che rientrano nell’elenco delle 34critiche dell’Unione europea. In venti di queste miniere si estrae feldspato, minerale essenziale perceramica e in due la fluorite, nei comuni di Bracciano e Silius, da dove parte il viaggio di Chemical Bros, documentario denuncia del regista Massimiliano Mazzotta. Sono alcune delle informazioni ufficiali dell’Ispra sulle risorse minerarie nazionali contenute nel database GeMMA (Geologico, Minerario, Museale e Ambientale), presentato a Roma con il viceministro Vannia Gava, alla vigilia dell’avvio alla Camera dell’iter di conversione del decreto che deve contribuire a riattivarenazionale, velocizzando le autorizzazioni.