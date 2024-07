La mia teoria sui giovani persi e perdenti | chi di noi trasgredisce viene zittito col manganello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) di Patrizio Perché iignorano la realtà politica? Perché l’indifferenza è una pandemia potente nei? Perché veniamo raccontati come la generazione deie dei? Domande complesse, intrise di dure realtà su cui ci si interroga il minimo indispensabile. Le mie risposte sono prive di ogni fondamento scientifico, bensì analizzate nel mero osservare i miei coetanei e me stesso. Alla prima domanda affermo che le realtà politiche sono miseramente poco popolate, desertiche e disprezzate perché “il cambiamento non è importante”; molti infatti pensano che la politica nel senso totale sia inutile e non influenzi in alcun modo il privato; cosa che è logicamente falsa.